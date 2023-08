Sexta na TV: entre Foo Fighters, primatas e Trump

Também há espaço para a Supertaça de Futsal, as mulheres do país de Maria Lamas, A Roda do Tempo e um extraterrestre inesquecível.

CINEMA

Estúdio 666

TVCine Top, 13h40

Terror, música e Foo Fighters. É desta combinação que resulta o filme realizado por BJ McDonnell, a partir de um conto original de Dave Grohl. É interpretado pelos elementos da banda, que fazem deles próprios. Will Forte, Whitney Cummings, Jeff Garlin e Jenna Ortega juntam-se ao elenco.

A acção passa-se numa mansão assombrada de Encino, em Los Angeles, que é escolhida pelo grupo para gravar o seu novo álbum. Mas o andamento dos trabalhos é perturbado por forças sobrenaturais, possessões demoníacas e mortes inexplicáveis.

Parte da história aconteceu na realidade: foi naquela casa que os Foo Fighters registaram Medicine at Midnight, editado em 2021, um ano antes da morte do baterista Taylor Hawkins.

E.T. - O Extraterrestre

SyFy, 23h48

Obra-prima de Steven Spielberg, nomeada para nove Óscares e vencedora de quatro, incluindo o de melhores efeitos visuais. É a inesquecível história da amizade entre um extraterrestre, deixado por engano na Terra, e o pequeno Elliot (Henry Thomas), que o esconde e protege dos adultos. E.T. só quer voltar para casa, seja lá isso onde for. Com a ajuda da pequena irmã (Drew Barrymore, com apenas sete anos) e do irmão mais velho, Elliot vai fazer de tudo para o ajudar.

SÉRIE

A Roda do Tempo

Prime Video, streaming

Entra na segunda temporada a série de fantasia baseada nos best-sellers de Robert Jordan, com adaptação a cargo de Rafe Judkins. É protagonizada por Rosamund Pike e conta com uma produção luxuosa de grandes cenários naturais e efeitos visuais, na linha de A Guerra dos Tronos.

DOCUMENTÁRIOS

Macacos: Uma Grande Família

Odisseia, 16h

O Dia Mundial dos Primatas é assinalado com o início de uma programação dedicada a estes animais, que se vai prolongar pelo mês de Setembro. Um dos destaques é a estreia de Macacos: Uma Grande Família, uma série documental que tem Patrick Aryee como biólogo-anfitrião de uma viagem pela evolução de diversas espécies.

O objectivo é mostrar como “os vários elementos-chave da família desenvolveram corpos estranhos, comportamentos inteligentes e grupos sociais coesos para vingarem em alguns dos meios mais selvagens do planeta”, relatando “migrações épicas, lugares perdidos, extinções em massa, animais isolados e figuras singulares”, detalha a sinopse.

O périplo organiza-se geograficamente em três episódios, debitados à sexta-feira: Ásia, África e América.

Foto Macacos: Uma Grande Família DR

Trump Unprecedented

Discovery, 21h

Estreia. Um bloco de três episódios “oferece uma visão fascinante e abrangente da presidência de Donald J. Trump, explorando os eventos e desafios únicos que caracterizaram o seu mandato”, anuncia o canal.

Gravações, entrevistas, imagens dos bastidores, testemunhos e outros materiais exclusivos combinam-se para desenhar esse panorama, mas também para traçar o retrato da “personalidade complexa e fracturante” do ex-Presidente dos EUA, abordar as polémicas que foram marcando as suas movimentações na arena política e analisar o impacto cultural e social da sua passagem pela Casa Branca.

Um Nome para o Que Sou

TVCine Edition, 22h

O especial de documentários focados em Mulheres Extraordinárias (em exibição às sextas, até dia 22) prossegue com esta reflexão sobre o livro de Maria Lamas As Mulheres do Meu País. Mais de 70 anos depois da sua publicação, a realizadora Marta Pessoa e a escritora Susana Moreira Marques revisitam o processo de escrita da autora ao mesmo tempo que problematizam o significado dessas páginas na época e na actualidade.

DESPORTO

Futsal: Sporting x Benfica

TVI, 19h45

Directo. Sporting e Benfica defrontam-se no Pavilhão Multiusos de Sines em busca do título na Supertaça de Futsal Masculino. Os “encarnados” de Mário Silva apresentam-se na qualidade de vencedores da última Taça de Portugal. Os “leões” de Nuno Dias, como (tri)campeões nacionais, depois de terem vencido precisamente o Benfica no Pavilhão da Luz.

INFANTIL

Paddington (VP)

Panda, 8h

Um jovem urso pardo das florestas peruanas viaja para Inglaterra em busca de novo lar e acaba por se perder em Londres. Felizmente, é encontrado e acolhido por uma família humana. Tudo corre bem, até atrair a atenção de uma taxidermista que o quer para a sua colecção de animais empalhados. Escrito e realizado por Paul King, o filme transpôs para o grande ecrã, em 2014, a simpática personagem criada, em 1958, por Michael Bond.