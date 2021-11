A televisão blockbuster contra-ataca com a nova série A Roda do Tempo

É possível falar da estreia de A Roda do Tempo sem falar de A Guerra dos Tronos? Não. Se se tiver visto A Guerra dos Tronos, é possível ver A Roda do Tempo sem pensar em A Guerra dos Tronos? Também não. A Roda do Tempo (The Wheel of Time) é a próxima A Guerra dos Tronos? Essa é a grande questão que se levanta quando esta sexta-feira se estrearem os primeiros três episódios da aposta do ano da Amazon Prime Video, pulsante de tanto orçamento e expectativa de agarrar outra vez o relâmpago da televisão épica, de grande escala, da fantasia — e de audiências que se contem aos milhões.