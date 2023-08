Morreu Luísa Brandão, professora e pintora da Escola do Porto

Formada na escola portuense das Belas Artes, integrou as brigadas do programa SAAL na década de 1970 e foi professora na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Tinha 84 anos.

Luísa Brandão, arquitecta, pintora e professora da Escola do Porto, morreu esta terça-feira na sua casa nesta cidade, aos 84 anos. A notícia foi confirmada pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), que, numa nota de pesar, lamenta o desaparecimento de uma personalidade que “fez parte de uma geração que marcou profundamente o ensino da Arquitectura e contribuiu de forma indelével na sedimentação da ‘Escola do Porto’”.

O velório decorre na tarde desta terça-feira, na Igreja de S. João da Foz, e o funeral realiza-se na quarta, às 15h, no Cemitério da Lapa – acrescenta a FAUP.

Nascida no Porto a 27 de Julho de 1939, Luísa Amélia Torres Sousa Brandão completou o curso da Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) em 1964 e formou-se em Arquitectura, na mesma escola, em 1978. Era ainda estudante quando integrou as brigadas técnicas do programa SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local, 1974/76), tendo trabalhado nos bairros do Leal (Porto) e de São Pedro da Cova.

No final da década de 70, foi colaboradora do arquitecto Álvaro Siza, tendo trabalhado especificamente no desenho da Quinta da Malagueira, em Évora. Participou, nos anos a seguir, na beneficiação das instalações da universidade desta cidade alentejana, tendo igualmente colaborado nos escritórios dos arquitectos Nasi Pereira, Virgínio Moutinho e tendo sido co-autora de projectos de José Manuel Soares, professor da FAUP de quem foi companheira.

Como docente, Luísa Brandão leccionou Desenho e Projecto na ESBAP e depois na FAUP, tendo também sido professora no Departamento de Arquitectura desta faculdade em Viseu. Foi ainda docente cooperante no curso de Arquitectura da Faculdade de Engenharia de Luanda.

A FAUP realça ainda, na carreira de Luísa Brandão, “uma produção de desenho ímpar”, ainda que desconhecida de um público mais alargado. Neste domínio – em que foi colega de Maria António Siza (1940-1973) –, participou em exposições na Cooperativa Árvore e no Palácio Episcopal do Porto, além de ter colaborado, como ilustradora, com diversas editoras de livros didácticos infantis. Foi ainda a responsável pelo grafismo de inúmeras publicações da FAUP.

Luísa Brandão é mãe de Ana Alves Costa, também professora nesta faculdade, e da realizadora Catarina Alves Costa.