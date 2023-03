Margot Dias: dever de memória

O documentário de Catarina Alves Costa sobre a pioneira antropóloga ganha-se na convicção da sua figura ser um nome incontornável no Portugal do século XX

Há uma frase muito bonita que resume em si o que este documentário de Catarina Alves Costa quer ser: “um filme para os moçambicanos do futuro, para o que ainda há-de vir”. Quando Margot Dias (1908-2001) viajou para Moçambique com o marido, o antropólogo António Jorge Dias, o seu trabalho de registo dos usos e costumes do povo maconde ao longo de várias missões antropológicas, recorrendo não apenas a anotações e fotografias mas também a sons e a imagens em movimento, foi um misto de rigor científico e encantamento permanente com uma cultura e uma sociedade outras.