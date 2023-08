Num bairro que o Porto abandonou, mudar um terreno público pode mostrar o futuro

Oficina do centro cultural Instituto serviu de pretexto para discutir problemas do Bairro do Leal, escondido no centro da cidade. Habitação social desenhada para o quarteirão vai ter de esperar.

Quando os sobrinhos de Isabel Dias regressam ao Bairro do Leal, por altura do Verão, ocupam-se a brincar num terreno com declive que ladeia as fileiras de 16 casas construídas no tempo do Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL), o programa estatal de construção de habitação criado após o 25 de Abril.