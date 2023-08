Incêndio na serra de Monchique: quase 350 bombeiros na fase de rescaldo

Incêndio que deflagrou esta tarde em Monchique, no Algarve, tomou rapidamente grandes dimensões.

Mais de 300 operacionais apoiados por uma dezena de meios aéreos estiveram esta segunda-feira a combater um incêndio que deflagrou numa zona de mato e floresta da Picota, no concelho de Monchique, divulgou a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

O alerta foi recebido às 14h51 e, quando foi detectado, "o incêndio tinha logo grande intensidade", sem colocar, no entanto, habitações ou edificado em risco, disse à Lusa fonte do Comando Regional de Emergência e Protecção Civil do Algarve. "Neste momento, e face ao empenhamento musculado de meios, o incêndio está a começar a ceder. Ainda não está dominado, mas está a ceder aos meios."

Pelas 19h, o incêndio na serra de Monchique entrou em fase de resolução, mobilizando ainda 350 operacionais, uma centena de veículos e dez aeronaves. Chegaram a ser destacados para o local 15 meios aéreos em simultâneo.

Segundo a fonte do comando regional, duas das aeronaves são de coordenação e as restantes de combate, entre aviões médios de combate Firebox, pesados Canadair, helicópteros ligeiros e um pesado Kamov.

Durante a tarde o fogo lavrou na direcção da localidade da Fornalha, a sul da Picota. O vento forte foi uma das principais preocupações dos bombeiros e membros da protecção civil, já que, "além de empurrar o incêndio com maior velocidade" e favorecer uma "progressão mais fácil" do fogo, também "provoca algumas projecções".