Marques Mendes abriu caminho para ser candidato a Belém e sacudiu a direita

Com vários candidatos a Belém a posicionar-se no espaço político à direita, o antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes, aproveitou a boleia da sua presença na Festa do Pontal para assumir que pode vir a candidatar-se a Presidente da República. Um dos seus possíveis rivais na corrida presidencial, Pedro Santana Lopes, recebeu a declaração sem surpresas e considerou que o comentador da SIC está a seguir as pisadas de Marcelo Rebelo de Sousa. Ambos parecem acreditar que Pedro Passos Coelho excluiu Belém dos seus planos políticos. Caso haja dois ex-líderes do PSD a avançar para as presidenciais, o partido pode não apoiar nenhum oficialmente.

