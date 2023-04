Santana candidato à Presidência? “Não vejo ninguém com melhor currículo do que eu”

Pedro Santana Lopes diz que não está "para aí virado", mas afirma que não vê "ninguém com melhor currículo" que o próprio para exercer a função. As declarações foram feitas nesta quarta-feira ao programa Grande Entrevista, da RTP3.

"Não há um dia que ande na rua e não me falem disso", afirmou o antigo primeiro-ministro e actual autarca da Figueira da Foz, sublinhando que "não há nada" que o impeça de avançar com uma hipotética candidatura a Belém. Incluindo os desaires políticos do passado.

"Quase todos os Presidentes da República tiveram momentos difíceis antes de lá chegarem", argumentou Santana Lopes.

As próximas eleições presidenciais deverão realizar-se em 2026.

À RTP3, Santana Lopes disse ainda acreditar que o ciclo do PS no poder "está a chegar ao fim", e defendeu que Luís Montenegro "está a fazer um bom trabalho" na liderança do PSD.