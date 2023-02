Passos sobe nas sondagens e torna-se o preferido como candidato a Belém

O ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, é o preferido dos portugueses para ser candidato à Presidência da República, de acordo com a sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã/CMTV e jornal de Negócios, divulgada esta sexta-feira.

Nenhum dos treze candidatos às eleições presidenciais de 2026 que constam da sondagem se destaca, mas há quatro que merecem a preferência dos portugueses.

Nesta sondagem, o social-democrata Pedro Passos Coelho sobe de 15,2%, em Novembro, para 15,8% das intenções de voto, passando de segundo lugar para o primeiro.

António Guterres, ex-primeiro-ministro e actual secretário-geral das Nações Unidas, também sobe, ocupando a segunda posição com 13,5%, seis décimas a mais do que o também socialista, António Costa. Neste estudo de opinião, o primeiro-ministro também melhorou a sua performance em relação a Novembro, passando de 9,6% para 10,6%, ocupando o terceiro lugar.

Já o almirante Gouveia e Melo, que na sondagem de Novembro surgia como o preferido dos portugueses para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República, cai para quarto lugar com 10% das intenções de voto.

Refira-se que em Novembro, Gouveia e Melo, actual chefe do Estado-Maior da Armada, recolheu 15,9% das intenções de voto no que toca às preferências dos inquiridos à frente de Passos Coelho com 15,2%. Na mesma sondagem, António Costa teve 9,6%, surgindo em terceiro lugar, seguido de Ana Gomes (8,6%) e Marques Mendes (7,3%).

De notar que Augusto Santos Silva, que tem sido apontado como o possível candidato do PS a Belém, ficou-se pelo oitavo lugar, reunindo apenas 5,8% das preferências dos inquiridos e ultrapassado por Paulo Portas e André Ventura.

O deputado André Ventura neste estudo sobe 3,4 décimas, liderando o grupo de possíveis candidatos que surgem na sondagem abaixo dos 10%, ficando-se pelos 9,5%. Já a ex-eurodeputada socialista, Ana Gomes, cai dos 8,6% para os 6% das intenções de voto.

Um pouco abaixo de Ana Gomes, aparece o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, que recolheria a preferência de 4,7% dos votos se as eleições presidenciais ocorressem nesta sexta-feira. Com menos quatro décimas, aparece a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, apontada para suceder a Catarina Martins na liderança do partido, e o antigo primeiro-ministro, Durão Barroso, é o preferido por 4% dos portugueses.

O socialista Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, é o que recolhe menos intenções de voto, ficando-se pelo último lugar com 0,5% .

De acordo com a ficha técnica, a amostra é constituída por 602 entrevistas telefónicas com a seguinte distribuição: 286 homens e 316 mulheres. Do total dos inquiridos, 127 têm idades entre os 18 e os 43 anos; 208 entre os 35 e os 54 anos; e 267 com mais de 55 anos.

No Norte foram feitas 228 entrevistas, 140 na região Centro, 166 em Lisboa, 41 no Alentejo e 27 no Algarve. O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95% é de cerca de mais ou menos 4%.