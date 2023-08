Sobre Carris. Linha de Leixões: reabrir com um comboio por hora basta?

Episódio gravado ao vivo no Fórum Cultural de Ermesinde no âmbito do Entrelinhas - Festa do Ferroviário.

Durante um debate realizado em Ermesinde no âmbito do Entrelinhas – Festival do Ferroviário (que decorreu naquela cidade no passado fim-de-semana), o administrador da CP, Pedro Ribeiro, disse que a sua empresa está preparada para, no curto prazo, iniciar um serviço com um comboio por hora em cada sentido entre Campanhã e Leça do Balio, aproveitando uma infra-estrutura que, na prática, tem o potencial de se transformar numa grande circular exterior ferroviária do Porto. Neste Sobre Carris analisamos a conferência "A abertura da Linha de Leixões".

