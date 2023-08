No Buçaco, com Gérard Depardieu “Estaline” entre a Suíte D. Amélia e o divã de Freud

O actor francês protagonizou O Divã de Estaline, que Fanny Ardant filmou no Palace do Bussaco em 2016. Ali perto, o Curia Palace Hotel também foi cenário de vários entrechos cinematográficos.

A imagem do Palace Hotel Bussaco está por de mais inscrita no imaginário português (e não só). Tanto no panteão arquitectónico e patrimonial (foi classificado como Monumento Nacional em 2018), como no cânone turístico e ambiental – mas também na paisagem literária e cinematográfica.