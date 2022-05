De Agatha Christie a Eça, de Lord Byron a Natália Correia: já temos roteiro por hotéis literários portugueses

Nasceu na Universidade do Algarve, mas quer chegar a um público mais vasto. A obra Hotéis Literários de Portugal visita nove hotéis portugueses habitados por literatura. Ou seja, que dão protagonismo a livros e escritores e podem tornar-se ponto de paragem do (ainda incipiente) turismo literário. Do Lawrence’s de Sintra ao Britania de Lisboa, do Palace do Bussaco à Quinta das Lágrimas.

Diz-se que Agatha Christie escreveu pelo menos parte de Crime no Expresso do Oriente no Palace Hotel do Buçaco. Já Lord Byron estaria hospedado no Lawrence’s Hotel (Sintra) quando se deixou arrebatar pela “vila de Cintra na Estremadura (…), talvez, a mais bela do mundo inteiro”,