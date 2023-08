No “país das uvas”, bebemos vinho da talha (e não só)

Havia (há?) um lamento das gentes de Cuba em relação à Herdade do Rocim, conta-nos o seu responsável de eventos e enoturismo, Bruno Gomes: “Só falam da Vidigueira, mas vocês são da Cuba.” É que se chegamos a este canto do Alentejo pelo vinho, como é o caso, estamos na sub-região Vidigueira (da Denominação de Origem Controlada), que abrange, além do concelho homónimo, ainda os de Cuba e Alvito. Porém, a Herdade do Rocim fica no concelho e Cuba e decidiu dar-lhe a atenção devida. “Em Cuba sê alentejano” é uma nova experiência proporcionada pela Herdade do Rocim que promete vivências na vila alentejana — que, na verdade, se estendem pelo concelho, contam com inúmeros parceiros e, claro, nunca estão longe do vinho.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt