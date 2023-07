Esta Cuba é do cante, do vinho de talha e de um tal Cristóvão Colon

Diz ser a “catedral do cante”, produz vinho à maneira dos romanos e reivindica ser o berço do verdadeiro Cristóvão Colombo. E por isso houve nome de Cuba nas Caraíbas.

Se em Cuba se é cubano, na Cuba é-se cubense — a primeira, o país-ilha das Caraíbas, a segunda, a vila alentejana, onde as pessoas não são “de” Cuba, mas “da” Cuba, como nos repetem. E onde ganhou protagonismo uma personagem que faz a “ligação” entre ambas: Cristóvão Colombo ou, como é conhecido na Cuba, Cristóvão Colon (assim nomeado porque, justifica-se, é como está registado nas bulas papais). É assim que é nomeado na estátua bem no centro da vila, em nome da “verdade histórica”: “O descobridor das Américas sempre escondeu as suas origens e verdadeira identidade. […] Recentemente, notáveis historiadores e pesquisadores concluíram que 'Cristóvão Colón' era português. Filho do infante D. Fernando, Duque de Beja, e de Dona Isabel Gonçalves Zarco, o seu nome era Salvador Fernandes Zarco e nasceu no Alentejo. Em Cuba.”