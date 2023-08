Nasce nova praia fluvial no Alentejo: Cuba inaugura areal na barragem de Albergaria dos Fusos

A praia fluvial de Albergaria dos Fusos vai ser inaugurada a 11 de Agosto e é uma das novidades do Ecopark do Alentejo Central, projecto de “diversas valências” que está a nascer em Cuba, no Alentejo.

O interior do Alentejo ganhou novo areal: o concelho de Cuba inaugura a sua praia fluvial a 11 de Agosto, localizada na barragem de Alvito, também conhecida por Albergaria dos Fusos, nome da aldeia mais próxima e agora do novo areal.

Para o autarca de Cuba, "não é apenas uma praia" que nasce. "É um projecto que iniciámos há cerca de seis anos de um Ecopark do Alentejo Central, porque é uma junção de infra-estruturas que vão ter uma fruição com a natureza", sublinha João Português à agência Lusa.

A iniciativa envolve mais de um milhão de euros e vê assim concluída a primeira fase de construção. Além do areal, passam a estar disponíveis outras valências do parque, como um centro náutico, uma torre para observação de aves, um bar-restaurante de apoio a toda a infra-estrutura, e uma piscina fluvial.

Foto Praia fluvial faz parte da primeira fase de construção do projecto Ecoparque do Alentejo Central CM CUBA

Situada próximo do paredão da barragem, a praia fluvial conta com um areal com cerca de 250 metros de extensão, no qual será criada uma zona para prática desportiva, referiu o presidente do município.

João Português assinalou que já está em execução a segunda fase do projecto, que inclui a construção de um parque de autocaravanas e de um centro de cycling, prevendo a sua conclusão até Outubro.

Quanto à terceira fase do projecto, em que está prevista a instalação de um passadiço flutuante que ligará a piscina fluvial a uma pequena ilha em frente ao areal da praia, o autarca disse que está a ser preparada no terreno para que fique concluída no próximo ano.

"Tudo isto é um projecto único que tem uma componente pedagógica, de lazer e desportiva, mas também de promoção dos recursos naturais que esta albufeira e a zona envolvente têm", acrescenta. O projecto tinha sido anunciado em 2020 e conta com financiamento do Programa Valorizar, do Turismo de Portugal, a 70%.