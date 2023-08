Membros do grupo Wagner homenageiam Prigozhin e garantem que vão “continuar a operar”

Dezenas de pessoas juntaram-se em São Petersburgo, na noite de quarta-feira, para homenagear Yevgeny Prigozhin. O líder do Grupo Wagner era um dos passageiros a bordo do jacto que se despenhou na região de Tver, a norte de Moscovo.

Imagens gravadas perto da sede da milícia russa mostram várias pessoas a colocar cravos junto a insígnias e à bandeira do grupo de mercenários.

A morte do oligarca russo de 62 anos foi confirmada, na quarta-feira, pelo canal de Telegram Grey Zone. Dmitri Utkin, co-fundador do Wagner também a bordo do avião, morreu nas mesmas circunstâncias.

Em Junho, Prigozhin liderou uma rebelião contra o Presidente russo, de quem foi aliado e apoiante durante anos. Pouco tempo depois, anunciara que os seus mercenários não voltariam a combater na Ucrânia.

Saiba mais aqui.