Líder do grupo Wagner diz que a oligarquia e o Ministério da Defesa russos “enganaram” Putin para invadir a Ucrânia

Ievgueni Prigojin, líder do grupo paramilitar Wagner, afirma que a oligarquia e o Ministério da Defesa da Federação Russa pressionaram o Presidente do país, Vladimir Putin, para que este atacasse a Ucrânia, e diz que Volodymyr Zelensky, seu homólogo ucraniano, nunca foi a ameaça que lhe venderam.

“[Zelensky] não tinha a intenção de atacar a Rússia com a NATO, [os russos] estão a enganar as pessoas”, disse Prigojin, num vídeo publicado esta sexta-feira no seu canal na rede social Telegram.

Em choque com as Forças Armadas e com o Ministério da Defesa da Rússia, particularmente desde a retirada dos seus mercenários da vila ucraniana de Bakhmut, no final de Maio, o chefe do grupo Wagner desmente a narrativa do Kremlin de que a invasão da Ucrânia tenha sido motivada pela necessidade de proteger as populações russófonas da região do Donbass.

Segundo Prigojin, a decisão de avançar com a agressão militar teve mais que ver com os interesses da oligarquia e das elites em colocar os seus aliados no Ucrânia e fazer do país um “Estado-fantoche”.

“A Ucrânia não andou a bombardear o Donbass durante estes últimos oito anos”, assegurou, argumentando que os ataques dos militares ucranianos desde 2014 se limitaram às zonas ocupadas pelas forças separatistas pró-russas.

“O Ministério da Defesa está a tentar enganar as pessoas, a tentar enganar o Presidente e a contar a história de que houve uma agressão da Ucrânia e que nos iam atacar, com a NATO. Mas a chamada ‘operação especial’ do dia 24 de Fevereiro teve início por motivos completamente diferentes”, insistiu.

Prigojin diz que “a guerra era necessária para que um punhado de pessoas” pudessem promover-se, para que o ministério da Defesa, Serguei Shoigu, “recebesse uma condecoração de marechal” e para “instalar” o deputado pró-russo Viktor Medvedchuk como Presidente da Ucrânia.

O líder do grupo Wagner considera que a guerra podia ter evitada e que Zelensky “estava pronto para qualquer acordo”.

“A nossa guerra santa contra aqueles que atacam o povo russo [e] contra os que procuram humilhá-lo converteu-se numa extorsão ou, melhor dizendo, numa chantagem, elevada à categoria de lei”, declarou, acusando as elites próximas do Presidente Putin de terem estado a saquear o Donbass nos últimos anos.