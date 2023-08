Águas filtradas de Fukushima já começaram a ser libertadas para o oceano

Os grupos de pescadores japoneses, atingidos por anos de danos à reputação devido aos receios de radiação, continuam a opor-se ao plano. “Tudo o que queremos é poder continuar a pescar”, afirmou o director da Cooperativa de Pescas do Japão, numa declaração que abordava a “ansiedade crescente” da comunidade.

“A parte japonesa não deve causar danos secundários à população local e mesmo às pessoas do mundo inteiro por causa dos seus próprios interesses egoístas”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, em comunicado, reiterando a sua firme oposição ao plano e dizendo que o governo japonês não provou que a água libertada seria segura.

O governo japonês, por sua vez, criticou a China por divulgar “alegações cientificamente infundadas”.

O Japão já solicitou à China que levantasse imediatamente a sua proibição de importação de produtos aquáticos e pretende discutir o impacto da libertação de água com base na ciência, disse o primeiro-ministro Fumio Kishida aos jornalistas.

Os serviços aduaneiros da China não forneceram pormenores sobre os produtos aquáticos específicos afectados pela proibição e não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Em 2022, o Japão exportou cerca de 600 milhões de dólares (cerca de 553 milhões de euros) em produtos aquáticos para a China, tornando-a o maior mercado para as exportações japonesas, com Hong Kong em segundo lugar. As vendas para a China e Hong Kong representaram 42% de todas as exportações aquáticas japonesas em 2022, de acordo com dados do governo.

Separadamente da China, Hong Kong e Macau anunciaram a sua própria proibição a partir de quinta-feira, que abrange as importações de marisco japonês provenientes de dez regiões.

O primeiro-ministro sul-coreano, Han Duck-soo, afirmou que as proibições de importação de produtos da pesca e de produtos alimentares de Fukushima permanecerão em vigor até que as preocupações do público sejam atenuadas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte exigiu que a descarga de água fosse imediatamente interrompida, qualificando-a de “crime contra a humanidade”, noticiaram os meios de comunicação social estatais.