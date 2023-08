Sem tempo, assoberbados, preocupados com a formação. Cinco médicos internos expõem as razões para a greve

As preocupações repetem-se na boca de todos: o salário-base é muito baixo, a carga horária não deixa tempo para o estudo e investigação que faz parte do período de internato, a vida pessoal já nem é tida em conta e a incapacidade de retenção de especialistas no Serviço Nacional de Saúde fá-los temer pela qualidade da formação que estão a receber e que será dada no futuro. Tudo razões para esta primeira greve exclusiva dos médicos internos, explicada por cinco deles.​

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt