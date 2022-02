Mais de mil médicos de família podem pedir a reforma este ano. “Se todos sairem, vai ser um drama”

Neste ano, em 2023 e 2024 haverá um pico de aposentações. “Se todos decidirem sair, será uma desgraça completa”, avisa o coordenador do grupo para a reforma dos cuidados de saúde primários, João Rodrigues.

Em Portugal havia em Dezembro passado mais de um milhão de pessoas sem médico de família, mas a situação poderá piorar este ano, e substancialmente, se a maior parte daqueles que chegam em 2022 à idade legal de aposentação decidirem reformar-se em vez de optarem por ficar até aos 70 anos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Este ano é aquele em que poderá ocorrer o maior número de aposentações de sempre e 2023 e 2024 perspectivam-se ainda anos complicados, numa altura em que faltam 780 médicos para dar cobertura total à população residente. As contas são feitas pelo coordenador do grupo para a reforma dos cuidados de saúde primários, João Rodrigues, que assumiu o cargo em Setembro passado e decidiu actualizar os números dispersos por várias bases de dados para poder ter um retrato fidedigno da actual situação.