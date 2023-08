Avião cai na Rússia e Prigozhin pode estar entre os dez mortos

A notícia é avançada pela agência russa TASS e reproduzida pela Reuters. Autoridade da Aviação Civil Russa diz que o nome do chefe do Grupo Wagner consta do manifesto.

Autoridades russas afirmam que um jacto executivo despenhou-se na região de Tver, a norte de Moscovo, esta quarta-feira. A bordo seguiam dez pessoas, sete passageiros e três tripulantes, que morreram no acidente. De acordo com a Autoridade da Aviação Civil Russa (Rosaviatsia), Yevgeny Prigozhin, o líder do Gurpo Wagner, está no manifesto de voo.

A notícia, avançada pela agência de notícias russa TASS e reproduzida pela Reuters, diz que o pequeno avião fazia a ligação entre São Petersburgo e Moscovo.

"Foi aberta uma investigação ao acidente do avião da Embraer que aconteceu esta noite na região de Tver. De acordo com a lista de passageiros, entre eles está o nome e o apelido de Yevgeny Prigozhin", afirma a Rosaviatsia.