Yevgeny Prigozhin, o cozinheiro de Putin que quer ser chef(e). Pode ser uma ameaça ao poder?

Fez fortuna nos anos 1990 no negócio do catering e, com a chegada de Putin ao poder, recheou a conta bancária, alargando a influência junto do Kremlin. Yevgeny ​Prigozhin é o rosto por trás do Grupo Wagner, braço armado do Kremlin activo no conflito da Ucrânia, mas com tentáculos em vários continentes. Depois de anos na sombra, o oligarca está mais activo do que nunca e não se coíbe de criticar as acções militares de Moscovo na Ucrânia. Ouvidos pelo PÚBLICO, especialistas sublinham o crescimento da influência do homem de 61 anos que pode mesmo ser uma ameaça para o líder.