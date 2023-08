Entre pousar sondas e humanos na Lua vai uma distância de 60 anos

No espaço, os tempos mudam, mas as vontades nem por isso. Tal como nos anos 1960, quando a disputa entre soviéticos e norte-americanos também passava pelo espaço, os principais programas espaciais voltam a apontar à Lua – e a colocar humanos lá. A alteração é apenas o local de alunagem: o pólo Sul. Agora, numa versão da corrida espacial com mais personagens (quer países, quer empresas), Rússia e Índia lutaram pelo marco de pousar pela primeira vez nessa região da Lua. Nos próximos anos, seguem-se as tentativas de enviar novamente humanos.

