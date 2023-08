Vespa-asiática chega aos Estados Unidos

A vespa-asiática (Vespa velutina) foi identificada pela primeira vez na América do Norte, anunciou a 17 de Agosto o Departamento de Agricultura do estado norte-americano da Georgia. O espécime foi detectado perto da cidade de Savannah, que alberga o terceiro maior porto dos Estados Unidos, na costa atlântica.

“É a primeira vez que um espécime vivo desta espécie é detectado em liberdade nos Estados Unidos”, indica o Departamento de Agricultura da Georgia numa nota em que é sublinhada a preocupação com a chegada desta espécie invasiva ao continente americano.

“A vespa-asiática representa uma ameaça para as abelhas melíferas e para outras espécies polinizadoras no nosso estado. Estes polinizadores desempenham um importante papel na agricultura da Georgia, o principal motor económico do estado, e é imperativo que estas espécies invasoras sejam detectadas e erradicadas”, lê-se no comunicado daquela agência estadual, onde se apela à população para reportar qualquer avistamento.

O governo federal norte-americano estima que um terço de todos os alimentos consumidos no país é oriundo de produções agrícolas nas quais as abelhas polinizadoras desempenham uma importante função.

Originária do Sudeste Asiático, a Vespa velutina terá chegado acidentalmente ao continente europeu em 2004, através do porto de Bordéus, em França, a bordo de um navio com carga chinesa. Foi avistada em Portugal pela primeira vez em 2011, na zona de Viana do Castelo. Desde então, foram identificados mais de 91 mil ninhos de vespa-asiática no país. Porto, Aveiro e Braga são os distritos com mais ninhos reportados e destruídos, atestando o lento avanço da espécie invasiva para sul: já há avistamentos confirmados em Grândola, no Alentejo.

A vespa-asiática é especialmente lesiva para as abelhas do mel, mas também representa um perigo para os humanos. Só no último mês, houve registo de duas mortes por picada de vespa-asiática em Portugal. A espécie é reconhecível pelas extremidades amarelas das patas, cabeça preta e tórax e abdómen negros, com duas pequenas fixas amarelas.