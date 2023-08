Fogo em Carrazeda de Ansiães continua activo e com uma frente

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, tinha às 7h uma frente activa, prevendo-se que o combate seja reforçado de manhã por meios aéreos, disse à Lusa fonte da protecção civil.

“O fogo, que tem uma frente activa, lavra numa zona de mato e pinhal de difíceis acessos. Não há localidades nem pessoas em risco”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro, acrescentando que durante a manhã o combate vai ser reforçado com meios aéreos.

Às 7h15, o incêndio mobilizava 154 operacionais, com o apoio de 52 veículos.

O alerta para o fogo foi dado às 15h26 desta segunda-feira, em Areias, freguesia de Amedo e Zedes, concelho de Carrazeda de Ansiães.

De acordo com informação disponível no site da Autoridade Nacional e Emergência e Protecção Civil (ANEPC), às 7h15 estava também activo um incêndio em Teixeira e Teixeiró e Casal, em Baião, no distrito do Porto, mobilizando 75 operacionais, com o apoio de 24 operacionais.

Mais de 100 concelhos de 15 distritos em perigo máximo de incêndio

Mais de 100 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Portalegre, Beja, Castelo Branco, Guarda, Aveiro, Coimbra, Viseu, Braga, Porto, Vila Real, Bragança e Faro apresentam hoje um perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Vila Real, Porto, Braga e Portalegre em perigo muito elevado.

Outros concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja estão hoje em perigo elevado de incêndio. Por causa das condições meteorológicas, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até sábado.

Desde o início do ano, as 6349 ocorrências de fogo já afectaram 28.132 hectares de espaços rurais.

O calor vai manter-se intenso em todo o território até ao final da semana, com níveis de radiação ultravioleta também muito elevados, o que leva o IPMA a recomendar precauções na exposição solar nas horas de maior calor.