Carlos III está a passar férias no Castelo de Balmoral, onde morreu Isabel II

Carlos III está a passar férias na Escócia. O rei chegou ao Castelo de Balmoral na segunda-feira para três semanas de férias de Verão. Este ano terá certamente um sabor diferente, é a primeira vez que a família real ruma ao norte para as férias depois da morte de Isabel II, neste mesmo local, a 8 de Setembro de 2022.

A usar um tradicional kilt escocês, o soberano foi recebido de forma oficial numa cerimónia com o Quinto Batalhão do Regimento Real da Escócia. Recentemente, foi anunciado como o coronel-chefe deste mesmo regimento, sucedendo oficialmente à monarca com o reinado mais longo da história britânica. Esteve também presente a mascote do Regimento Real da Escócia, um pónei que Carlos III pareceu maravilhado por conhecer ─ ou não fosse ele um amante de animais.

Isabel II passava tipicamente o Verão inteiro na Escócia e, aliás, estendeu a estadia em 2022 quando a sua saúde se deteriorou. Foi aqui que indigitou a primeira-ministra Liz Truss e, dois dias depois, morreu, aos 96 anos, ao lado da família. Antes de rumar a Londres para o funeral, o seu corpo ainda esteve em câmara ardente na Catedral de Edimburgo.

Foto Pool/Reuters

Já Carlos e Camila apenas estarão no Castelo de Balmoral por três semanas, para o final da temporada de Verão. Todavia, já estão na Escócia há algum tempo, no Castelo de Mey, em Birkhall, a propriedade privada do rei. A escolha de rumar agora ao castelo oficial do soberano é propositada, já que se aproxima o primeiro aniversário da morte da mãe.

Desconhece-se se os restantes membros da família real se vão juntar a Carlos III e a Camila para as férias. Prevê-se que os príncipes de Gales, William e Kate, bem como os três filhos, vão visitar o soberano por alguns dias, bem como os irmãos de Carlos, Ana e Eduardo.

O jornal britânico Express avança, todavia, que o primeiro convidado a chegar será o príncipe André, numa espécie de “tréguas”. É uma surpresa, uma vez que o rei e o irmão têm estado afastados desde que o terceiro filho de Isabel II perdeu os deveres reais, na sequência de ser acusado de abusos sexuais em tribunal nos Estados Unidos.

Foto Pool/Reuters

Resta saber se Carlos III voltará a organizar o tradicional Ghillies Ball, o baile organizado anualmente pelos monarcas naquele castelo, desde o tempo da rainha Vitória e do príncipe Alberto, que compraram a propriedade em 1852. Em Setembro desse ano, recorda a revista Tatler, organizaram uma festa para os funcionários para agradecer todo o trabalho. O nome que hoje é dado ao baile vem daí: Ghillies é a palavra escocesa para jardineiros.

O último baile conhecido foi em 2019, quando a rainha já não fez as tradicionais danças escocesas, mas aplaudiu os netos. Em 2020 e 2021, a pandemia de covid-19 não permitiu a realização do Ghillies Ball e, ano passado, não se sabe se o evento aconteceu dada a deterioração da saúde de Isabel II. Poderá ser agora Carlos III a recuperar a tradição.