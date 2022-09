Caixão da rainha Isabel II inicia viagem do Castelo de Balmoral até Edimburgo

O caixão com o corpo da Rainha Isabel II já iniciou a viagem de seis horas do Castelo de Balmoral, nas Terras Altas escocesas, até Edimburgo.

O corpo da Rainha permanecerá na Escócia até terça-feira, dia em será levado para Londres, para as cerimónias de homenagem na capital inglesa e o funeral de Estado, marcado para 19 de Setembro.

Até agora, o corpo tinha estado no Salão de Baile do Castelo de Balmoral, onde permaneceram vários membros da família, nomeadamente três filhos (princesa Ana, e príncipes André e Eduardo), e alguns dos netos.

​O cortejo funerário avançará em marcha lenta e fará hoje paragens em cidades como Aberdeen e Dundee, antes de chegar a Edimburgo, o que está previsto para acontecer por volta das 16h00.

Isabel II morreu na quinta-feira, no Castelo de Balmoral, onde se encontrava a passar os meses de Verão. A monarca tinha 96 anos, 70 como rainha do Reino Unido, no reinado mais longo da história do país. O seu filho mais velho foi proclamado rei no sábado, assumindo o nome de Carlos III.

A imprensa britânica já tinha revelado quais os planos para a morte da rainha, a já famosa Operação London Bridge, que previa também a possibilidade de a rainha morrer em Balmoral, como aconteceu — nesse caso seria lançada a Operação Unicorn.

O corpo da rainha ficará na Sala do Trono do Palácio de Holyroodhouse, a residência oficial dos monarcas britânicos na Escócia, até segunda-feira à tarde. Depois, o caixão será transportado pela Royal Mile até à Catedral de Santo Egídio, na mesma rua, a cerca de um quilómetro de distância.

Ficará na catedral de Santo Egídio 24 horas, com acesso permitido à população.

O caixão será transportado para Londres por avião na terça-feira, primeiro para o Palácio de Buckingham, e depois, na quarta-feira à tarde, para o Palácio de Westminster, o edifício do parlamento. A rainha ficará em câmara ardente no Salão de Westminster, que estará aberto à população até segunda-feira de manhã, dia do funeral.