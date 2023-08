Street Food Tour regressa a Penacova com comidas do mundo

O centro histórico da vila de Penacova recebe, de 1 a 3 de Setembro, a segunda edição do Street Food Tour, evento que anuncia comidas do mundo, doçaria conventual e música ao vivo.

A segunda edição do Street Food Tour está de regresso a Penacova de 1 a 3 de Setembro com comidas do mundo, doçaria conventual, música ao vivo e animação de rua. A iniciativa decorre ainda em simultâneo com o festival infantil Saltarico, o Penacova Trail do Centro e descidas em canoa do rio Mondego, anunciou esta terça-feira a autarquia.

Citado em nota de imprensa, Álvaro Coimbra, presidente do município de Penacova, designou o Street Food Tour como "uma verdadeira festa para os sentidos". "Desde a comida, que pode ser degustada de um modo muito informal, sem 'etiquetas', num local absolutamente incrível e paradisíaco, uma majestosa varanda [o mirante Emídio da Silva] com vista privilegiada para o rio Mondego e para a multipremiada praia fluvial do Reconquinho", frisou o autarca.

Por seu turno, também citadas no comunicado, Teresa Santos e Fátima Moura, criadoras do projecto, garantiram querer valorizar os chefs que "fazem verdadeiros milagres nas suas cozinhas sobre rodas e levar a todos, em directo e sem filtros, os aromas e cores" das gastronomias participantes.

Para saborear em Penacova, haverá baos - os pães originários de Taiwan, cozidos ao vapor e depois recheados com carnes, peixes e vegetais, guiozas chinesas, arepas e empanadas venezuelanas, mas também crepes salgados, choco frito, bifanas ou gelados "100% naturais", entre outras iguarias variadas, assinalou a organização.

A música ambiente, ao longo dos três dias do evento, ficará a cargo do DJ Johnny S, e será complementada, a 1 de Setembro, pelo concerto da banda brasileira Caipirinha Society, "que apresenta um novo conceito de música pop, trazendo o 'sotaque' do samba aos hits e clássicos da música internacional".

No sábado, a partir das 18h30, decorre o Sunset Best Live Saxophone Experience, com o saxofonista Filipe Xavier, e, às 21h30, há covers de êxitos do rock, country e blues das décadas de 1970, 80 e 90 pela Rob Salinger Band.

Para o dia 3, está agendada a segunda edição do Saltarico - Festival de Artes para Crianças, que inclui teatro, música, marionetas, aulas de percussão com materiais reciclados, insufláveis, mascotes, animais para adopção, "showcooking de doçaria ucraniana", pinturas faciais, ilustrações, laboratório de livros, herbário, animais da quinta e outras iniciativas.

Em simultâneo com o Street Food Tour, a vila acolhe no primeiro fim-de-semana de Setembro o Penacova Trail do Centro, prova que integra o Circuito Nacional da Associação de Trail Running de Portugal e, ao longo dos três dias, a partir da praia fluvial do Reconquinho, haverá descidas do rio Mondego em canoa.

O município aconselhou o público que pretenda deslocar-se aos eventos no centro histórico da vila a estacionar as viaturas nos parques periféricos existentes e fazer o percurso até ao mirante Emídio da Silva a pé "ou recorrendo aos tuk tuk gratuitos disponibilizados pela câmara".

O projecto continua depois a tour de 2023 por Setúbal (de 8 a 10 de Setembro), Tomar (15-17), Tavira (22-24), Odemira (29-1 de Outubro) e Ponte de Sol (10-12 de Novembro).