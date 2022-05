Street Food Tour: volta a Portugal sobre rodas com comida “que se agarra com as mãos”

Uma caravana de food truckers embarca a 3 de Junho numa digressão nacional que só terminará em Novembro. Na bagagem vão sabores do mundo, pratos locais e animação para toda a família. Com estadias em Cartaxo, Seixal, Seia, Setúbal, Penacova, Tomar e Ponte de Sor.

O que liga um jardim ribatejano a outro alto-alentejano, passa pela beira-rio e a serra, anda sobre rodas e vai sempre a lamber os dedos? A resposta pode estar num hambúrguer, numa arepa, numa empanada, numa sanduíche de meio metro ou numa doce bola de Berlim. Ou, em três palavras apenas, na Street Food Tour.

Uma comitiva de amantes desta comida – “aquela que se come com a cara toda, boca, nariz e olhos, que se agarra com as mãos (...), que se come sem cerimónias, sem formalidades, em pé, sentado ou deitado”, sublinha a organização – resolveu dar uso às rodas dos food trucks e pô-los “a percorrer o país todo”.

Animadas por esta ideia de itinerância, as mentoras do projecto, Fátima Moura e Teresa Santos (da Pureat), quiseram “fugir das grandes cidades e levar esta caravana a territórios menos bafejados por este tipo de eventos”. Escolheram sete: Cartaxo, Seixal, Seia, Setúbal, Penacova, Tomar e Ponte de Sor. Cada um terá direito a um fim-de-semana alargado, de sexta a domingo, repleto de ofertas gastronómicas servidas por uma média de dez food trucks.

Levam “comidas do mundo, de países muitas vezes longínquos” – Argentina, Taiwan, Venezuela, Itália, Brasil, Médio Oriente, Alemanha... – mas também pretendem promover iguarias locais. Neste sentido, trabalharão em conjunto com a restauração de cada ponto do mapa, até para impulsionar um sector “que tem passado tantas dificuldades ao longo dos últimos dois anos”, sublinham. Um dos food trucks destina-se exclusivamente a esta ementa.

Chakburger, do chef Chakall DR Arepas do Gansos's DR Bolas de Berlim do Go Bao DR Fotogaleria DR

A iniciativa contempla outros sabores para além da comida, temperando a experiência gastronómica com horas de entretenimento que valem para todos os gostos e idades. No cardápio paralelo entram um DJ sempre presente, artistas de rua e concertos – como o dos UHF logo no arranque (no Cartaxo, dia 4 de Junho, às 21h30).

Articulada com autarquias e organizações dos sítios por onde passa, a Street Food Tour pode harmonizar-se ainda com passeios de barco, desportos radicais ou oficinas para crianças, ou tornar-se parte de eventos locais: em Tomar, junta-se ao Festival de Artes de Rua; em Seia, ao de Jazz & Blues; em Ponte de Sor, ao de Balões de Ar Quente.

Movida pelo lema Mobilidade e Sustentabilidade e projectada para realização anual, tem entrada livre e convida toda a família. Os patudos lá de casa também são bem-vindos: “até temos um Dog’s Corner para as pessoas darem de beber e comer aos cães”, regista Fátima Moura.

A programação detalhada de cada evento pode ser consultada no site oficial; para ir acompanhando a jornada, da partida até a chegada, o melhor destino é o Instagram.