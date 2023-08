Expansão da espanhola Renfe para Portugal coloca pressão sobre a CP

Tudo começou em Maio, com uma notícia do El Economista que revelava a intenção da Renfe de entrar no território português no eixo La Coruña-Santiago de Compostela-Vigo-Porto-Lisboa. Depois, em Julho, um comunicado oficial da operadora pública espanhola anunciava um “novo serviço internacional transfronteiriço” entre Plasencia e Évora.

