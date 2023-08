Com agricultura na mira, líder do PSD dedica três dias ao distrito de Bragança

Luís Montenegro começa esta segunda-feira o seu 12º roteiro da iniciativa Sentir Portugal, com uma agenda de contactos políticos no terreno durante a próxima semana.

Encontros com agricultores, visitas a adegas cooperativas, empresas e ao sector social marcam o próximo roteiro do líder do PSD, Luís Montenegro, no distrito de Bragança, no âmbito da iniciativa Sentir Portugal, que arranca esta segunda-feira. Depois de ter marcado a agenda política na semana passada com a apresentação de cinco propostas na área fiscal, esta semana muda o foco.

Num distrito marcado pela prevalência da agricultura, Luís Montenegro cumpre um programa muito virado para o sector, mas em que procura tomar contacto com outros projectos. É o caso do centro interpretativo do Vale do Tua, em Carrazeda de Ansiães, e do futuro Ecoparque em Vila Flor, projectado para o parque de campismo deste concelho, cuja câmara municipal o PSD conquistou nas últimas autárquicas.

No primeiro dia deste Sentir Portugal, Luís Montenegro visita a adega agro-pecuária em Vimioso e uma empresa na Zona Industrial das Cantarias, tendo um almoço marcado com agricultores em Bragança. O programa prevê jantares com militantes em Moncorvo (na terça-feira) e em Mogadouro (na quarta-feira), além de um encontro com a população local em Mirandela, uma câmara que já foi social-democrata.

Para o último dia estão previstas visitas às adegas cooperativas de Freixo de Espada a Cinta e de Sendim, depois de, na véspera, se reunir com os gestores das minas de ferro de Torre de Moncorvo.

Com o objectivo de estar perto das populações e de recuperar eleitorado do partido, o líder do PSD comprometeu-se, quando foi eleito para o cargo, a passar uma semana em cada distrito, embora desta vez cumpra apenas três dias, o que resulta de uma adaptação ao número de concelhos em causa. Até agora, Montenegro já percorreu 11 círculos eleitorais. Começou em Viseu em Setembro do ano passado, mas já passou pela Região Autónoma da Madeira (onde esteve em Julho), por Lisboa, Leiria, Setúbal, Coimbra, Évora, Viana do Castelo, Castelo Branco, Guarda e por países europeus para contactar com as comunidades portuguesas (círculo da Europa).