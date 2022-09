Montenegro vai viver uma semana por mês em cada distrito para tentar “chegar perto das pessoas”

Líder do PSD vai viver durante uma semana em cada distrito com um programa que prevê contactos formais e informais. O primeiro roteiro arranca na segunda-feira, em Viseu.

Sem as obrigações parlamentares de um deputado e com a necessidade de reconciliar o eleitorado com o PSD, Luís Montenegro propõe-se viver, durante uma semana por mês, em cada distrito ao longo de dois anos. Mais do que “fazer as pazes” com os eleitores é o PSD “a querer ser maioritário”, justifica aos jornalistas o líder social-democrata. O primeiro roteiro – iniciativa a que chamou Sentir Portugal – arranca já na segunda-feira em Viseu.