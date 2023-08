Cidade canadiana recebe ordem de evacuação perante avanço das chamas

Grande incêndio poderá chegar à capital dos Territórios do Noroeste no fim-de-semana. Os residentes têm até esta sexta-feira para abandonar a cidade canadiana.

Os residentes de Yellowknife, capital dos Territórios do Noroeste, no Canadá, receberam ordem de retirada perante o avanço de um grande incêndio florestal que poderá chegar à cidade no fim-de-semana. Cerca de 20 mil habitantes terão de abandonar as suas casas até sexta-feira.

Segundo as autoridades, na manhã desta quinta-feira, o incêndio estava já a 16 km da capital dos Territórios do Noroeste, que declarou estado de emergência na noite de terça-feira. Sem previsão de chuva a facilitar o combate às chamas, a previsão é de que o fogo chegue dentro de dias à cidade.

O ministro do Ambiente dos Territórios do Noroeste sublinhou esta quarta-feira que "a situação está a piorar", descrevendo o incêndio como "uma ameaça real" para a cidade. Apesar de, neste momento, a cidade não estar "em perigo imediato", Shane Thompson relembra que quem decidir permanecer no local "corre o risco de se colocar a si e aos outros em perigo".

A retirada dos 20 mil residentes de Yellowknife na sequência deste incêndio "não tem precedentes", afirma a primeira-ministra dos Territórios do Noroeste, Carolina Cochrane.

Em poucas horas, as chamas chegaram a percorrer cerca de 30 km, em consequência dos ventos fortes que chegaram ao território no início da semana. O rápido avanço das chamas obrigou ao corte das duas estradas que possibilitam a saída da cidade. Apenas uma se mantém aberta, e é através dessa via que já há milhares de pessoas em fuga.

"Estamos a fazer absolutamente tudo o que podemos para desacelerar o seu crescimento e impedir que o incêndio chegue a Yellowknife", afirmou Mike Westwick, oficial de informações sobre os incêndios, à radiotelevisão canadiana CBC, citada pela BBC.

Em comunidades mais remotas nos Territórios do Noroeste, estão a ser utilizados aviões militares para retirar os habitantes de povoações mais isoladas. Fort Smith, K'atl'odeeche First Nation, Hay River, Enterprise e Jean Marie River são outras áreas sob ordem de evacuação devido aos incêndios.

O Canadá está a viver a pior temporada de incêndios florestais da história do país.