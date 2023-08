H&M diz que vai “eliminar gradualmente” o abastecimento a partir da Birmânia

A H&M tornou-se a mais recente marca a cortar relações com fornecedores no país, depois da Inditex, proprietária da Zara, da Primark, da Marks & Spencer e de outras.

O segundo maior retalhista de moda do mundo, a H&M, decidiu deixar gradualmente de se abastecer em Birmânia, informou a empresa sueca na quinta-feira. A razão: o aumento dos relatos de abusos laborais nas fábricas de vestuário do país.

"Depois de uma cuidadosa reflexão, tomámos a decisão de eliminar gradualmente as nossas operações na Birmânia", afirmou a H&M num e-mail enviado à Reuters. "Temos vindo a acompanhar de perto os últimos desenvolvimentos na Birmânia e vemos desafios crescentes para conduzir as nossas operações de acordo com os nossos padrões e requisitos."

O porta-voz do governo, Zaw Min Tun, não estava imediatamente disponível para comentar a saída anunciada pela H&M.

Na quarta-feira, a marca disse que estava a investigar 20 alegados casos de abusos laborais nas fábricas de vestuário naquele país, que a fornecem, uma vez que uma ONG sediada no Reino Unido disse que os casos de alegados abusos, incluindo roubo de salários e horas extraordinárias forçadas, se multiplicaram desde o golpe militar de Fevereiro de 2021.

O golpe mergulhou o país numa crise política e humanitária.

Alguns diplomatas e peritos argumentam que o facto de as marcas retirarem as suas actividades da Birmânia pode, em última análise, piorar a situação dos trabalhadores do sector do vestuário, a maioria dos quais são mulheres. O país tem mais de 500 fábricas de vestuário que produzem roupa e calçado para marcas ocidentais.

Grandes empresas de outros sectores também se retiraram de Birmânia, com as grandes petrolíferas TotalEnergies e Chevron

anunciaram a sua saída em Janeiro do ano passado.