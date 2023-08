Messi, De Bruyne e Haaland candidatos a futebolista da UEFA

Sucessor de Karim Benzema será revelado no dia 31 de Agosto no Mónaco.

O argentino Lionel Messi, o belga Kevin de Bruyne e o norueguês Erling Haaland são os candidatos a futebolista da época 2022-23 da UEFA, anunciou esta quinta-feira o organismo que tutela o futebol europeu.

O vencedor, que sucederá ao francês Karim Benzema, será conhecido a 31 de Agosto, no decorrer da cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que terá lugar no Fórum Grimaldi, no Mónaco.

A lista final resulta da votação de um júri composto pelos treinadores dos clubes que disputaram a fase de grupos das competições europeias da última época, juntamente com os treinadores das selecções seniores masculinas e jornalistas.

A votação contemplou ainda o alemão Ilkay Gündogan (Manchester City/FC Barcelona, 129 pontos), os espanhóis Rodri Hernández (Manchester City, 110) e Jesús Navas (Sevilha, 6), o francês Kylian Mbappé (PSG, 82), os croatas Luka Modric (Real Madrid, 33) e Marcelo Brozovic (Inter/Al Nassr, 20), o inglês Declan Rice (West Ham/Arsenal, 14) e o argentino Aléxis MacAllister (Brighton/Liverpool, 12), que ficaram fora dos finalistas.

Nas competições europeias, a Liga dos Campeões foi ganha pelo Manchester City, a Liga Europa pelo Sevilha e a Liga Conferência pelo West Ham, em ano que a Argentina fechou com o título mundial.

Além dos nomeados entre os jogadores masculinos, a UEFA anunciou igualmente o trio finalista de treinadores, distinção a que concorrem Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (finalista da Champions com o Inter) e Luciano Spalletti, que levou o Nápoles à conquista do título de campeão italiano.

O organismo do futebol divulgará apenas na próxima semana os nomeados para melhor jogadora feminina e melhor treinador de futebol feminino, depois da final entre Inglaterra e Espanha, no domingo, no Mundial feminino.