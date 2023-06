West Ham bate Fiorentina e sucede à Roma no palmarés da Liga Conferência

O West Ham conquistou esta quarta-feira a segunda edição da Liga Conferência da UEFA, sucedendo à Roma, depois de ter chegado ao triunfo com um golo de Bowen aos 90 minutos (1-2), gelando uma Fiorentina que merecia melhor sorte - no mínimo o prolongamento, que lhe escapou num dos raros ataques da equipa inglesa.

A poucos dias da final da Champions, entre Manchester City e Inter de Milão, a UEFA voltou a ser madrasta para as equipas italianas, com mais uma final perdida depois de a Roma de Mourinho ter perdido nos penáltis com o Sevilha a Liga Europa.

Mais cínico, contrariamente ao estilo do futebol inglês, o West Ham garantiu uma conquista histórica num jogo pouco inspirado, mas com a dose de objectividade suficiente para superar uma Fiorentina mais empenhada e infeliz.

A Fiorentina, com um dispositivo mais vocacionado para o ataque, acabou por exercer uma maior pressão sobre os ingleses, que optaram por uma estratégia mais especulativa, sempre com Antonio a espreitar uma brecha... Que tardou a surgir.

A iniciativa italiana também não estava a compensar, pelo que só no período de compensação, a anteceder o descanso, houve motivos para apreensão do lado do West Ham: o cabeceamento de Kouamé (90+5’) ao ferro da baliza de Aréola era o momento mais perigoso, já que o golo de Jovic, na recarga, estava ferido de ilegalidade por posição irregular do avançado sérvio.

No reatamento, a Fiorentina manteve o domínio, mas depois de um primeiro lance de potencial penálti na área dos italianos, um desvio de Biraghi com a mão originou um penálti detectado pelo VAR e convertido pelo argelino Benrahma (62’).

O West Ham estava na frente do marcador sem justificar uma vantagem que servia na perfeição a estratégia de David Moyes, que se preparava para reforçar a postura e zelo da equipa britânica para viver das transições.

Narrativa derrubada pela reacção da Fiorentina, que em apenas cinco minutos restabelecia a igualdade num remate colocado de Bonaventura (67’), assistido por González. Aliás, a formação “viola” só não passou definitivamente para a frente do marcador porque Mandragora esbanjou a melhor ocasião com 20 minutos para o final do tempo regulamentar.

Período que se revelou fatal para as aspirações italianas, já que numa transição, Bowen bateu Terracciano e deu a Liga Conferência ao West Ham.