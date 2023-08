Indiana Jones odiava cobras, mas há uma nova serpente com o nome de Harrison Ford

Harrison Ford já tem uma formiga e uma aranha baptizadas com o seu nome, mas agora estende a lista. O lendário arqueólogo Indiana Jones tinha medo de cobras, mas é esse o novo animal a ter o nome do actor que celebrizou a personagem. A espécie descoberta no Peru foi chamada de Tachymenoides harrisonfordi, para honrar o legado de Ford no ambientalismo.

O norte-americano de 81 anos é o vice-presidente do grupo sem fins lucrativos Conservation Internacional. Ter uma cobra baptizada em sua homenagem “é uma honra”, disse à associação, em comunicado. “Estes cientistas continuam a chamar os animais a partir do meu nome, mas são sempre aqueles que mais assustam as crianças”, observa, com humor.

Ao contrário da personagem Indiana Jones, Ford até gosta de cobras e “encontra um certo parentesco com esta” em particular. “Os olhos de uma cobra podem quase sufocar-nos e elas passam a maior parte do dia a apanhar sol numa piscina de água suja ─ provavelmente seríamos amigos nos anos 60.”

Esta, declara, é também uma oportunidade para “lembrar que ainda há muito para aprender sobre o mundo selvagem”. E assevera: “Os humanos são apenas uma pequena parte de uma biosfera incrivelmente vasta.”

Foto A nova espécie de serpente EDGAR LEHR/CORTESIA DA CONSERVATION INTERNATIONAL

Mas o que torna tão especial a cobra harrisonfordi? A descoberta, feita no Parque Nacional de Otishi, nas regiões "remotas" entre Cusco e Junín, resulta de uma colaboração entre investigadores do Peru e dos Estados Unidos. Trata-se de uma serpente esguia que mede 40,6 centímetros na idade adulta. Além disso, tem a particularidade de não ser perigosa para humanos.

“Para um biólogo, descrever uma nova espécie e torná-la pública com um novo nome, é das actividades mais importantes durante uma crise de biodiversidade”, celebra o cientista responsável pelo projecto, Edgar Lehr. E reforça: “Só os organismos conhecidos é que podem ser protegidos.”

Esta descoberta é particularmente importante para chamar atenção para a extinção de diversas espécies à volta do mundo, sublinha. Aliás, a extinção dos répteis é especialmente preocupante, já que um quinto de todas as espécies está sob ameaça, de acordo com os investigadores da Conservation International. Na mesma expedição de nove dias, a equipa descobriu ainda uma nova cascata, um pântano e uma espécie de lagarto.

Há 30 anos, desde 1993, que Harrison Ford tem uma aranha da Califórnia baptizada a partir do seu nome ─ Calponia harrisonfordi. Anos mais tarde, apareceu uma formiga digna da saga Indiana Jones, chama-se Pheidole harrisonfordi.