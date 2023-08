Incêndio que começou na segunda-feira em Carrazeda de Ansiães já foi dominado

O incêndio que lavrava desde segunda-feira em Pinhal do Norte, Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, foi dado como dominado cerca das 17h, disse à Lusa fonte do comando de operações.

De acordo com os dados disponíveis na página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, pelas 19h30 continuavam no local a combater as chamas 67 operacionais, apoiados por 22 veículos.

O incêndio, que deflagrou numa zona de mato pelas 15h de segunda-feira, mantinha ao início da manhã de hoje "vários pontos quentes, muitos dispersos e de difícil acesso".

Também já durante esta terça-feira, o casal que tinha sido retirado por precaução na segunda-feira pela GNR da localidade de Felgueira, também no concelho de Carrazeda de Ansiães, regressou a casa, segundo disse à Lusa fonte da força de segurança.

O casal, um homem de mais de 90 anos e uma mulher de mais de 80 anos e que são os únicos habitantes da aldeia, passou a noite com familiares em Areias, no mesmo concelho, acrescentou a fonte. Uma equipa da GNR mantém-se na localidade de Felgueira, em prevenção.

A circulação na Estrada Municipal 630, entre Pereiros e Codeçais, igualmente no concelho de Carrazeda de Ansiães, foi restabelecida ao início da tarde, depois de ter estado cortada durante a manhã.