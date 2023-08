Morreu Alice Kahn Ladas, pioneira da sexualidade feminina. Tinha 102 anos

A especialista preocupava-se particularmente com o prazer sexual feminino, tendo dito numa entrevista que “sempre se interessou pelo facto de as mulheres poderem ser donas dos seus próprios corpos”.

Alice Kahn Ladas, uma psicóloga e psicoterapeuta que escreveu o best-seller The G Spot: And Other Recent Discoveries About Human Sexuality (O Ponto G, em português), morreu a 29 de Julho na sua casa em Santa Fé, Novo México, EUA. Tinha 102 anos. A filha Robin Janis confirmou a sua morte e avançou desconhecer a causa.