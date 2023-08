Tecnológicas cortam no trabalho remoto, Amazon já controla e pune faltas

Empresas que durante a pandemia lideraram no teletrabalho impõem o cumprimento do modelo híbrido e presencial. Depois do “novo normal”, agora vigiam presenças, notificam faltosos e prometem castigo.

As grandes empresas de tecnologia estiveram na primeira linha do trabalho à distância, quando o combate à pandemia de covid-19 exigiu ficar em casa, mas as promessas de que os modelos de trabalho no “novo normal” nunca mais serão iguais ao passado podem ter sido exageradas. Nomes sonantes em todo o mundo, da Apple à Amazon, mantêm modelos híbridos, com trabalho presencial e à distância, mas estão cada vez mais exigentes em relação ao regresso ao escritório. A Amazon, que tem uma longa história de conflito com trabalhadores, apertou o controlo e já pune quem não cumprir o mínimo de três dias na empresa.