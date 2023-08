Imagem de satélite: Espanha é atingida pela terceira grave vaga de calor deste Verão

Imagem, captada na quinta-feira por um dos satélites do Copérnico, mostra a Península Ibérica a sofrer a terceira vaga de calor grave do Verão. Apesar do calor no fim-de-semana, Portugal fica a salvo.

Entre as regiões afectadas, a Espanha é a que mais sofre com os efeitos das altas temperaturas, reconhece o comunicado do programa europeu de monitorização do clima e a atmosfera Copérnico divulgado esta sexta-feira. Além do calor, a Península Ibérica também está a enfrentar uma nuvem de poeiras com origem no Norte de África que afecta a qualidade do ar.

A imagem foi captada no dia 10 de Agosto por um dos satélites Copernicus Sentinel-3. Nesse mesmo dia, destaca a equipa do Copérnico, "o aeroporto de Valência atingiu um máximo histórico de 46,8 graus Celsius, marcando a temperatura mais elevada desde que se iniciaram os registos em 1966".

De acordo com o comunicado, a Agência Meteorológica Espanhola (AEMET) "emitiu alertas vermelhos, indicando um risco extremo, devido às temperaturas elevadas em Castilla-La Mancha, Múrcia e Valência". "Além disso, foram emitidos alertas laranja para a Andaluzia, Aragão, Catalunha e Madrid. As Ilhas Canárias também estão a enfrentar quantidades substanciais de poeira do Saara, levando a um declínio na qualidade do ar."

É a terceira grave vaga de calor que Espanha enfrenta este Verão, depois de um mês de Julho que foi oficialmente considerado o mês mais quente da Terra, desde que há registo. O calor também atingiu Portugal no fim-de-semana passado e no início da semana, mas as temperaturas baixaram nos últimos dias. Ainda assim, Santarém, com 46,4 graus, bateu o recorde de temperatura máxima para 2023 no dia 7 de Agosto.

O calor em Portugal, no início deste mês, também agravou vários incêndios que deflagraram no país, com um especial impacto no fogo em Odemira que resistiu vários dias apesar do esforço de combate dos bombeiros.