Recinto da JMJ vai receber Semana Académica de Lisboa

O Parque Tejo vai voltar a encher-se de jovens em Setembro. Depois da Jornada Mundial da Juventude, o espaço de 100 hectares renovado para o maior encontro de jovens católicos do mundo vai agora acolher a Semana Académica de Lisboa (SAL) — mas só na área que pertence ao município de Loures.

Parte do recinto, onde se encontra o altar-palco e que está sob alçada da Câmara Municipal de Lisboa, não vai ser utilizada para este evento. A SAL está a ser organizada em parceria com o município de Loures, tendo a capital ficado fora das negociações.

Em declarações ao P3, o presidente da Associação Académica de Lisboa, Diogo Martinho Henriques, explica que esta foi uma opção movida “pelas melhores condições” do terreno do lado de Loures, que recebeu o nome "sector B" durante a JMJ. O dirigente destaca o piso “mais plano” e “a própria paisagem com a ponte Vasco da Gama ao fundo”. “Por tudo isto, achamos que Loures seria o local adequado para este evento”, conclui.

Assim, a Associação Académica de Lisboa entrou, desde o primeiro momento, em contacto com a Câmara Municipal de Loures para organizar o evento, tendo a autarquia da capital ficado de fora das negociações.

Em anos anteriores, a Semana Académica de Lisboa realizou-se no chamado "Salódromo", no Pólo Universitário da Ajuda.

O evento acontece no final do mês de Setembro, começando no fim-de-semana de 22 e 23 e estendendo-se ao fim-de-semana seguinte, entre os dias 28 e 30. As expectativas “são as melhores”, descreve Diogo Martinho Henriques, até porque “queremos ter o maior número de pessoas que o espaço pode aglomerar”.