Custo do palco-altar cortado em 30%: passa de 4,2 milhões para 2,9 milhões

Altar do Parque Eduado VII passa a ser da responsabilidade da Igreja e custa cerca de 400 mil euros.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Fundação da Igreja para a organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) anunciaram nesta sexta-feira uma redução de custos do palco-altar a construir no Parque Tejo, que passa de 4,2 milhões de euros para 2,9 milhões. O presidente da autarquia alfacinha, Carlos Moedas, revelou ainda que o custo do palco no Parque Eduardo VII, que tinha uma previsão de 1,5 a 2 milhões de euros, passa a ser de 400 mil euros e que o encargo passou da CML para a Igreja.

Carlos Moedas, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da Fundação da Igreja, o bispo Américo Aguiar, revelou que o palco do Parque Tejo viu a sua altura reduzida de nove para quatro metros, e que o número de pessoas em palco passou de cerca de duas mil para mil.

O presidente da autarquia afirmou ainda que esta redução do espaço retirará a visibilidade do centro do palco a cerca de 30 mil pessoas.

Mais de uma hora antes da conferência de imprensa, que teve início às 12h45, já Marcelo Rebelo de Sousa, tinha revelado a redução de custos, nomeadamente do palco-altar do Parque Tejo. "Quer dizer que de sete milhões passa-se para 2,9. Eu acho que valeu a pena aquilo que a comunicação social e a sociedade portuguesa fizeram como apelo que, nestes tempos difíceis de guerra e de inflação, subida de preços e dificuldade da vida, era preciso, de facto, baixar [os custos]", disse o Presidente da República, em declarações aos jornalistas durante uma visita à Feira do Queijo, em Celorico da Beira.

"Fico satisfeito porque isto foi feito por todos para baixar para muito menos de metade", admitiu o presidente, que também revelou que o palco do Parque Eduardo VII passava da CML para a Igreja.

A Igreja prevê gastar com a organização da JMJ 80 milhões de euros, o Governo tem orçamentada uma verba de 36,5 milhões de euros, a CML até 35 milhões e a Câmara de Loures entre 9 e 10 milhões de euros. A Câmara de Oeiras, que vai organizar o encontro dos voluntários do evento com o Papa Francisco, ainda não revelou quanto vai gastar.