A Jornada Mundial da Juventude em números

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, em simultâneo, "uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil", segundo a organização.

As principais iniciativas da JMJ decorrem em Lisboa, no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures).

Entre um milhão e 1,5 milhões de pessoas

É difícil prever, mas a organização estima que estejam em Lisboa entre um milhão e 1,5 milhões de pessoas ao longo da semana da JMJ e também na semana anterior, em que os jovens estarão nas várias dioceses do país.

Segundo a organização, a previsão é de um milhão de pessoas no Parque-Tejo nos dias 5 e 6 de Agosto. Nos dias 1, 3 e 4 de Agosto, no Parque Eduardo VII, prevê-se a presença de 300 mil a 750 mil peregrinos.

A última estimativa do bispo Américo Aguiar, presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude, apontou para 1,2 milhões de peregrinos.

JMJ custa cerca de 160 milhões de euros

Não há números globais nem oficiais, mas estima-se que, no total, a JMJ vá custar cerca de 160 milhões de euros. O Governo avançou com o número de 36 milhões de euros e a Igreja admitiu que iria gastar cerca de 80 milhões — o número foi avançado pelo bispo auxiliar de Lisboa e coordenador da jornada, Américo Aguiar, em Janeiro. Há ainda duas câmaras envolvidas, Lisboa, que vai avançar com cerca de 35 milhões, e Loures, com nove a dez milhões.

Dois concelhos, 100 hectares

O recinto da JMJ, no Parque-Tejo, tem cerca de 100 hectares, divididos nos concelhos de Lisboa e Loures. Com a ponte Vasco da Gama em fundo, estará o altar-palco, onde o Papa Francisco participará na vigília no sábado, dia 5 de Agosto e celebrará a missa no dia seguinte, domingo, 6 de Agosto. Para unir os dois concelhos foi construída uma ponte sobre o Rio Trancão.

Cerca de 16 mil efectivos vão fazer segurança

Durante a jornada, vão estar destacados 16 mil elementos das forças de segurança, protecção civil e emergência médica.

Está prevista ainda a colaboração das Forças Armadas e das polícias espanhola, europeia (Europol) e internacional (Interpol).

Cinco línguas oficiais da jornada

Os documentos da JMJ serão traduzidos para cinco línguas: português, francês, inglês, espanhol e italiano.

Um milhão de hóstias

Um milhão de hóstias foram produzidas pelas irmãs Clarissas do Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, na Estrela, em Lisboa, para as eucaristias da jornada. Para o fabrico deste milhão de hóstias foram utilizadas duas toneladas de trigo alentejano, doado pela Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC), em conjunto com a Germen - Moagem de Cereais.

Uma visita de 128 horas a Lisboa

O Papa Francisco estará 128 horas em Lisboa. Chega às 10h de quarta-feira, 2 de Agosto, e regressa a Roma às 18h15 de domingo, 6 de Agosto.

Papa vai estar em 19 cerimónias

Francisco vai estar presente em 19 cerimónias, desde as boas-vindas à Via Sacra, no Parque Eduardo VII, encontros com jovens, estudantes, bispos, visita um centro de assistência no Bairro da Serafina, Lisboa, além de se deslocar a Fátima, onde estará cerca de duas horas, para rezar pela paz e contra a guerra na Ucrânia.

Mais de 313 mil peregrinos inscritos

Pelos últimos números divulgados pela organização, até ao início de Julho, 313 mil peregrinos, de 151 países diferentes, haviam finalizado o seu processo de inscrição. Segundo a organização, no total, foram 663 mil peregrinos que iniciaram o processo, tendo 480 mil prosseguido para a segunda fase da inscrição.

Muitos jovens que estarão em Portugal para a JMJ poderão, também, não fazer qualquer inscrição, pois a participação é livre e aberta a todos.

151 países representados, Espanha tem mais peregrinos

Dos 313 mil peregrinos com a inscrição já paga, de 151 países, a Espanha lidera o ranking de países, com 58.531; seguida da Itália, com 53.803; França, 41.055; Portugal, 32.771; e Estados Unidos da América com 14.435.

Quanto aos países africanos de língua oficial portuguesa, e de acordo com informações que têm sido divulgadas localmente, de Angola são esperados 1500 peregrinos. Cabo Verde, com 900; São Tomé e Príncipe, com 700; e Moçambique, com 600, são outros países africanos de língua oficial portuguesa com presença garantida em Lisboa durante a JMJ.

Cerca de 33 mil voluntários inscritos

Perto de 33 mil voluntários iniciaram o seu processo de inscrição e 22.282 já o concluíram, segundo a organização, que adianta serem 143 os países representados nesta bolsa.

30 anos é a média de idades dos voluntários

A média de idade dos voluntários é de aproximadamente 30 anos. Entre os inscritos, há cerca de 900 da área da saúde, como médicos, enfermeiros e estudantes do final da licenciatura, que assegurarão a prestação de primeiros socorros.

Número de bispos na JMJ

A organização da JMJ Lisboa 2023 conta já com 737 bispos inscritos, 29 dos quais cardeais, sendo a Itália o país com maior número de prelados indicado (113). Seguem-se a Espanha (77), França (75), Estados Unidos da América (76) e Portugal (45).