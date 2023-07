Parque verde ribeirinho Tejo–Trancão abre em Loures um ano depois da JMJ

Transformação do recinto da Jornada Mundial da Juventude em parque urbano com 35 hectares custará 3,5 milhões ao Estado. Juntar-se-á a parcela de 17 hectares, a pagar pela Câmara de Loures.

“Isto é ‘muita’ bom. Garanto-vos. Isto é mesmo bom. É este o legado que vamos deixar. Dentro de um ano, vai haver aqui abraços e sorrisos.” Foi desta forma entusiástica que José Sá Fernandes, coordenador do grupo de projecto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), se referiu, ao princípio da tarde desta sexta-feira, ao projecto do futuro Parque Verde Ribeirinho Tejo-Trancão, situado no concelho de Loures, a abrir ao público até ao final do próximo ano. O recinto, que conhece os últimos preparativos para acolher as largas centenas de milhares de peregrinos esperados para a jornada, na próxima semana, deverá passar por um processo de requalificação visando convertê-lo num grande parque público.