Tapestry vai comprar Michael Kors, Versace e Jimmy Choo

A Tapestry vai comprar as marcas Michael Kors, Versace e Jimmy Choo, num negócio que ultrapassa os oito mil milhões de euros. A holding norte-americana de luxo reúne já três grandes nomes — Coach New York, Kate Spade New York e Stuart Weitzman —, e com estas aquisições quer fazer frente aos conglomerados europeus, como a LVMH e a Kering.

Originalmente chamado Coach, Inc., desde 2017 que o negócio mudou o seu nome para Tapestry. A notícia é avançada pelo Business of Fashion (BoF), site especializado na indústria da moda, que informa que a Tapestry está a comprar a Capri Holdings, proprietária da Michael Kors, da Jimmy Choo (desde 2017) e da Versace (adquirida em 2018).

O negócio dará uma nova visibilidade à carteira da Tapestry, sediada em Nova Iorque, ao acrescentar estas três marcas de luxo às que já faziam parte da empresa, fortalecendo-a e permitindo que compita com os conglomerados europeus, que são detentores das grandes maisons francesas, mas também das casas italianas, da moda à beleza e perfumaria.

Durante anos, os grupos de luxo americanos foram ficando para trás dos conglomerados europeus que, por juntar tantas marcas, conseguem ter escala não só na venda a retalho, mas também no desenvolvimento do marketing e na conquista de novos talentos e, por consequência, de novos consumidores. Por exemplo, a LVMH tem adquirido marcas de nicho, não só europeias, mas também norte-americanas, que com elas trazem os seus clientes.