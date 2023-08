Naufrágio de embarcação de migrantes no Mediterrâneo faz 41 mortos

Morreram, na semana passada, 41 migrantes num naufrágio no centro do Mediterrâneo, revelou, esta quarta-feira, a agência de notícias Ansa, citando sobreviventes que conseguiram alcançar a ilha italiana de Lampedusa.

Segundo a agência, quatro dos sobreviventes disseram às equipas de resgate que viajavam numa embarcação onde seguiam 45 pessoas, três das quais crianças.

A embarcação partiu na manhã de quinta-feira de Sfax, na Tunísia, ponto central da crise migratória. No entanto, umas horas depois, o barco virou e afundou, explicaram os sobreviventes.

Os três homens e uma mulher que escaparam vivos são oriundos da Costa de Marfim e da Guiné e contaram que foram salvos por um navio de cargas e depois transferidos para uma embarcação da guarda costeira italiana.

Não é claro se a notícia avançada pela Ansa está relacionada com dois naufrágios reportados, este domingo, pela guarda costeira, que deixaram 30 pessoas desaparecidas. A guarda também disse que tinha resgatado 57 sobreviventes e encontrado dois corpos. Alguns relatos dos média dizem que pelo menos um dos barcos que afundaram partiu de Sfax.

Noutra ocasião, as autoridades da Tunísia alegaram, esta segunda-feira, terem recuperado 11 corpos de um naufrágio perto de Sfax, que terá ocorrido no domingo. Ainda há 44 migrantes desaparecidos.

Até agora, já chegaram cerca de 93.700 migrantes à Itália através do mar, de acordo com dados do Ministério do Interior, publicados na segunda-feira. No mesmo período de 2022, o número era de 44.700.