Políticos dizem que resgate de migrantes promove a sua vinda. Será mesmo assim?

Salvar a vida de migrantes que atravessam o mar Mediterrâneo com a intenção de chegar à Europa não tem efeitos no crescimento de tentativas em cruzar o mar. Pelo contrário, as alterações no número de migrantes a tentar chegar à Europa estão associadas sobretudo à intensidade dos conflitos, a desastres naturais ou a mudanças económicas nos seus países de origem, indica um estudo agora publicado na revista Scientific Reports sobre a rota entre o Norte de África e Itália, uma das mais utilizadas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt