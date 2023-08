Festival Sudoeste não está em risco pelos incêndios, dizem organização e município de Odemira

Organização do Festival Sudoeste, que nesta terça-feira recebe os campistas na Zambujeira do Mar, descartou a possibilidade de o evento ser cancelado pelo incêndio que deflagra em Odemira.

A realização do Festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira e distrito de Beja, não está em risco devido ao incêndio que deflagra desde sábado naquele território, garantiram nesta segunda-feira a protecção civil municipal e a organização do festival.

Num comunicado conjunto, enviado à Lusa, o Serviço de Protecção Civil Municipal de Odemira e a organização do Meo Sudoeste avançaram que "não há qualquer risco para a realização do festival", previsto para entre quarta-feira e sábado, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

De acordo com as duas entidades, tanto o recinto do festival como a zona de campismo "não se encontram na linha de evolução do incêndio que está a deflagrar na freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira".

A 25.ª edição do Festival Sudoeste, que começa nesta terça-feira com a recepção ao campista, tem a zona de campismo aberta ao público desde sábado.

Devido a este incêndio rural, que deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, a circulação rodoviária está cortada na EN120, entre São Teotónio e Odeceixe, concelho de Aljezur, no distrito de Faro, desde cerca das 11h de hoje.

De acordo com fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, as Estradas Municipais 501, entre São Teotónio e Relva Grande, e 1186, entre São Miguel e Vale dos Olhos, na freguesia de São Teotónio, apresentam constrangimentos à circulação rodoviária desde a tarde de domingo.

Por esse motivo, a GNR desaconselha a circulação automóvel em direcção à zona de São Teotónio.

Também o Serviço Municipal de Protecção Civil alertou para que "durante o dia poderão ocorrer constrangimentos no abastecimento de água à população na vila de São Teotónio".

Foi activado o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil, com efeitos desde as 14h30 de domingo.

Por volta das 17h45, as chamas estavam a ser combatidas por 811 bombeiros apoiados por 262 viaturas e três aeronaves, de acordo com as actualizações mais recentes da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.