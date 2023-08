Ílhavo lança aguardente Mata Bicho do Convés para recordar pesca do bacalhau

Produto vai ser apresentado durante o Festival do Bacalhau, que decorre de 9 a 13 de Agosto no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

A Câmara de Ílhavo vai lançar a aguardente bagaceira "Mata Bicho do Convés", um produto desenvolvido em parceria com a Rota da Bairrada que remete para os costumes da pesca do bacalhau, informou aquela autarquia do distrito de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Ílhavo, João Campolargo, disse que no total foram produzidas 2000 garrafas de 100 mililitros, num investimento de cerca de 6500 euros.

O autarca referiu que se trata de mais um produto do merchandising do município que pretende ser uma recordação da Faina Maior, a pesca do bacalhau à linha praticada por homens e navios portugueses durante os séculos XIX e XX.

"Naquela altura, era habitual darem aos homens uma aguardente forte, para eles se aquecerem. Portanto era uma fonte de inspiração e de aquecimento", referiu João Campolargo.

Segundo uma nota camarária, o "mata-bicho" era distribuído aos pescadores momentos antes de arriarem os dóris e de se fazerem ao mar e, também, durante o processo da escala do bacalhau.

"A bebida que aquecia o corpo era distribuída por um dos moços, num pequeno corninho - hábito que alguns dos homens chamavam beber o 'mata-bicho 'à cornada. Mais tarde, começaram-se a usar pequenas canecas de esmalte e passou a ser comum beber-se a aguardente misturada com café", refere a mesma nota.

O "mata-bicho", de acordo com a autarquia, era descrito por alguns pescadores como aguardente de "pouca qualidade", mas, ainda assim, era apreciado pela maioria.

Produzida pela destilaria Levira, a aguardente bagaceira "Mata Bicho do Convés" será apresentada oficialmente no primeiro dia do Festival do Bacalhau, que decorre de 9 a 13 de Agosto no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

A venda desta bebida, com 52% de volume de álcool, é limitada a duas garrafas por pessoa, sendo proibida a menores de 18 anos e a indivíduos que se apresentem, notoriamente, embriagados ou portadores de anomalia psíquica. A Câmara Municipal de Ílhavo recomenda moderação no consumo desta bebida.

Depois do Festival do Bacalhau, o "Mata Bicho do Convés" estará à venda nas Lojas de Turismo do município.

O presidente da câmara referiu ainda que a autarquia está a ponderar lançar no próximo ano a aguardente dos oficiais, que "será uma aguardente mais envelhecida".